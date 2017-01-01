В Украине обещают жару до +27

На Закарпатье и Прикарпатье 26 апреля прогнозируют дожди, местами с грозами. В то же время, температура воздуха в стране прогреется до +22 +27 градусов.

В Украине в четверг, 26 апреля, ожидаются дожди и грозы, однако температура воздуха прогреется до +27 градусов. Об этом этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 26 апреля теплее всего будет на юге и юго-востоке, Приазовье, в Луганской и Донецкой областях. Днем там температура воздуха прогреется до +22 +27 градусов.

В центральных областях - от Винницкой до Днепра - будет от +22 до +26 градусов. На севере ожидается +17 +22 градуса. На западе похолодает до +15 +19 градусов.

Читай также: Погода на неделю: в Украину идут дожди и буря

По данным Украинского гидрометцентра, в западных, Полтавской, Харьковской, ночью в северных областях пройдет небольшой дождь. На Закарпатье и Прикарпатье днем будут умеренные дожди, местами с грозами. На остальной территории - без осадков.

В Киеве в ночь на 26 апреля возможен дождь, днем без осадков, температура воздуха - lj +20 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на майские праздники.