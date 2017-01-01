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В Украине участились нападения на журналистов - профсоюз

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За первые три месяца 2018 года зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ. В прошлом году их было 18, сообщил глава НСЖУ.
Общественные слушания в НСЖУ
Общественные слушания в НСЖУ
НСЖУ

В Украине с начала года значительно выросло количество нападений на журналистов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, пишут Вести в среду, 25 апреля.

По его словам, за первые три месяца этого года был зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ. В прошлом году количество нападений было 18. 

"Нам неизвестны случаи, когда кто-то из нападавших на журналистов был наказан", - сказал Томиленко.

Он подчеркнул, что международные организации возмущены отсутствием реакции на факты нападений на журналистов.

"Власти считают, что часть журналистов - неправильные и занимаются подрывной деятельностью в стране, поэтому на нападения на них можно закрывать глаза. Это неправильно", - добавил Томиленко.

Ранее появилось видео нападения на съемочную группу канала 1+1 у загородного дома министра финансов Александра Данилюка. Также в Тернопольской области было совершено нападение на журналистов бюро журналистских расследований Волынь 24 и 12 Канал.

 

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Теги: Украина, Журналисты, нападение, нсжу
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Источник: korrespondent.net

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