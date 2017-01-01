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Крымчан призвали "не хитрить" и не ездить в Украину за биометрией

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"Спикер парламента" Крыма заявил, что жителям полуострова "пора определелиться, кто они в жизни" и не ездить на материк за биометрическими паспортами.
Владимир Константинов не доволен поездками крымчан на материковую Украину
Владимир Константинов не доволен поездками крымчан на материковую Украину
rada.crimea.ua

В Крыму призвали жителей полуострова прекратить ездить на материковую часть Украины для оформления биометрических паспортов. Призыв в беседе с журналистами в среду, 25 апреля, озвучил "спикер парламента" Крыма Владимир Константинов, передают Новости Крыма.

"Надо было определиться - в 2014 году мы определились, ну чего туда ехать за этими паспортами? Кому какая необходимость в этом? Определись, кто ты в жизни есть: или умный, или красивый. А вот бегать туда-сюда, здесь получать все преимущества от России, а там еще на всякий случай еще что-то иметь. Вот эту хитрость надо прекращать", - считает Константинов.

Он также призвал крымчан воздержаться от поездок на материковую часть Украины в принципе.

Ранее сообщалось, что Крым отложил на год введение курортного сбора.

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Теги: Крым, паспорт, загранпаспорт, Константинов, введении биометрических паспортов, биометрический паспорт, биометрические паспорта, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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