В Одессе впервые попробовали провести сессию горсовета на украинском

Исторический эксперимент долго не продлился: мэра города и депутатов горсовета хватило на полчаса. Потом они снова заговорили по-русски.

В горсовете Одессы впервые за годы независимости попытались провести сессию на украинском iPress.ua

Впервые за годы независимости Украины сессию Одесского городского совета попытались провести на государственном языке. Об этом в среду, 25 апреля, сообщило местное издание Трасса Е-95.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов начал вести сессию на украинском языке. Первые полчаса и он, и депутаты горсовета говорили преимущественно на украинском, однако потом вновь перешли на русский язык, озвучивая на украинском лишь названия пунктов повестки дня.

Издание отмечает, что попытка провести сессию на украинском связана с проектом решения, который депутаты рассмотрят в рамках внесения изменений в регламент горсовета. Там указывается, что языком сессии является украинский, однако наравне с ним могут использоваться русский и другие языки.

Напомним, в середине марта в Верховной Раде произошел скандал из-за языкового вопроса.

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