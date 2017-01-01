В Украине задержали чешского экс-детектива - СМИ

Вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата. Однако, позже его отпустили, из-за дипломатического паспорта.

Украинские спецслужбы задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает Info.cz со ссылкой на источники.

Отмечается, что вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата. Его отпустили, учитывая дипломатический паспорт.

В Чехии Людек Вокал разыскивался Генеральной инспекцией органов общественной безопасности в связи с подозрениями по его служебной деятельности под руководством тогдашнего главы Управления Роберта Шляхты. Подозрения также связаны с нынешней деятельностью Вокала в сфере безопасности. Он не прекратил ее даже после своего преследования в Чешской республике.

Как сообщается, в Украине Вокала арестовали из-за незаконной прослушки. Информацию о его задержании подтвердили источники в Министерстве иностранных дел Чехии.

По данным СМИ, в Чехии Вокала арестовали в ходе операции по выявлению злоупотреблений в руководстве полиции в 2015 году, однако отпустили из-за содействия Шляхты. В частности, его обвиняют в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы выдавал информацию.

Ранее в Чехии прошли обыски в зданиях МВД, Генштаба и Минобороны.

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