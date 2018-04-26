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Труханов назвал враньем расследование о своих офшорах

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"Безапелляционные заявления отдельных журналистов", - сказал мэр Одессы о расследовании британского СМИ.
Труханов отрицает информацию Би-би-си
Труханов отрицает информацию Би-би-си
ukrinform.ru

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал враньем расследование журналистов ВВС, согласно которому украинская преступная группировка, в которую, по их данным, входит Труханов, использовала оффшорные фирмы для покупки элитной недвижимости в Великобритании.

Об этом сообщает Думская.

“Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают“, — заявил Труханов а брифинге, отвечая на вопрос о расследовании британских журналистов.

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Журналисты ВВС, опираясь на документы из архива Paradise Papers, выяснили, что через оффшорную корпорацию Rubicon Group (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) украинцы приобрели 8 объектов недвижимости в Лондоне. Согласно данным ВВС, ряд компаний Rubicon Group контролирует Труханов. Их связывают с так называемой одесской нефтяной мафией.

На данный момент в Украине Труханов  фигурирует  в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества.

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Теги: Труханов, мэр Одессы, расследование, Одесса
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Комментариев (1)
ГенийПрошлого    26.04.2018, 10:09
Оценка:  0
ГенийПрошлого
да да да мы так и тебе верим...
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