Труханов назвал враньем расследование о своих офшорах
Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал враньем расследование журналистов ВВС, согласно которому украинская преступная группировка, в которую, по их данным, входит Труханов, использовала оффшорные фирмы для покупки элитной недвижимости в Великобритании.
Об этом сообщает Думская.
“Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают“, — заявил Труханов а брифинге, отвечая на вопрос о расследовании британских журналистов.
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Журналисты ВВС, опираясь на документы из архива Paradise Papers, выяснили, что через оффшорную корпорацию Rubicon Group (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) украинцы приобрели 8 объектов недвижимости в Лондоне. Согласно данным ВВС, ряд компаний Rubicon Group контролирует Труханов. Их связывают с так называемой одесской нефтяной мафией.
На данный момент в Украине Труханов фигурирует в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества.