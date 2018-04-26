Труханов назвал враньем расследование о своих офшорах

"Безапелляционные заявления отдельных журналистов", - сказал мэр Одессы о расследовании британского СМИ.

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал враньем расследование журналистов ВВС, согласно которому украинская преступная группировка, в которую, по их данным, входит Труханов, использовала оффшорные фирмы для покупки элитной недвижимости в Великобритании.

Об этом сообщает Думская.

“Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают“, — заявил Труханов а брифинге, отвечая на вопрос о расследовании британских журналистов.

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Журналисты ВВС, опираясь на документы из архива Paradise Papers, выяснили, что через оффшорную корпорацию Rubicon Group (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) украинцы приобрели 8 объектов недвижимости в Лондоне. Согласно данным ВВС, ряд компаний Rubicon Group контролирует Труханов. Их связывают с так называемой одесской нефтяной мафией.

На данный момент в Украине Труханов фигурирует в уголовном производстве о присвоении и растрате имущества.