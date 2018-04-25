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УПЦ США просит об автокефалии УПЦ

Комментариев: 2
Подчиненные Константинополю украинские епископы, находящиеся в США, поддержали создание в Украине единой поместной православной церкви.
УПЦ США поддержала прошение об автокефалии УПЦ
УПЦ США поддержала прошение об автокефалии УПЦ
facebook.com/uocofusa/

Постоянная конференция епископов Украинской православной церкви США поддержала прошение к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщается на сайте УПЦ США.

"Постоянная Конференция Украинских Православных Епископов за пределами Украины написала соответствующее письмо о поддержке действий, проведенных Его Всесвятейшеством и Константинопольским Священным Синодом о возможном предоставлении Томоса автокефалии Украинской Православной Церкви", - сказано в заявлении.

УПЦ США была организована в 1919 году группой украинцев в Соединенных Штатах. В 1924 году ее возглавил епископ Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Иван Теодорович. В 1995 г большая часть приходов отошла под юрисдикцию Константинопольского патриархата, в 1998 году четыре прихода перешли к УПЦ КП.

Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. Документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами. Позже сообщалось, что Вселенский патриарх приступил к рассмотрению просьбы Украины об автокефалии.

 

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Теги: США, церковь, Православие, УПЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Конфузий    25.04.2018, 22:56
Оценка:  -2
Конфузий
И тут фальсификация. На английском языке написано: "Ukrainian Orthodox Church". Ортодоксальная, но никак не православная. Ортодоксия значит правильное мнение, правильное знание. Поэтому должно переводиться как правоверная. Иначе ортодоксальных мусульман и ортодоксальных иудеев следует называть
Конфузий    25.04.2018, 22:57
Оценка:  -3
Конфузий
православными мусульманами и православными иудеями. Но в их случае почему-то никто так не поступает. Так что правильно эта церковь должна называться правоверной.
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