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ВСУ в десятке сильнейших армий Европы - Порошенко

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Глава государства заявил, что украинская армия - восьмая в рейтинге самых эффективных в Европе.
Петр Порошенко на встрече с военными
Петр Порошенко на встрече с военными
www.facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook, что Вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге самых эффективных армий Европы.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия - самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", - написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136.

Порошенко похвалил украинских военных

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Теги: рейтинг, армия и вооружение, Порошенко, армия, Украинская армия, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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