ВСУ в десятке сильнейших армий Европы - Порошенко
Глава государства заявил, что украинская армия - восьмая в рейтинге самых эффективных в Европе.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook, что Вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге самых эффективных армий Европы.
"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия - самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место из 136.
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