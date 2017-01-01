На Волыни задержали трех чиновников и судью при получении взяток

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook, что в Луцке 25 апреля задержали двух должностных лиц городского совета и заместителя городского головы при получении взятки.

Генпрокурор отметил, что заместителя мэра Луцка задержали во время получения им четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.

При документировании действий заммэра города, был установлен факт его посредничества во время вымогательства председателем одного из судов области взятки от гражданина в размере десяти тысяч долларов за вынесение положительного решения во время судебного рассмотрения уголовного производства.

Луценко подчеркнул, что судью также задержали во время получения взятки.

На крупной взятке задержан сотрудник главка СБУ

Ранее сотрудники НАБУ и СБУ задержали судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части взятки.