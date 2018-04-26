Сутки в АТО: 76 обстрелов, 11 раненых

Пострадавших военнослужащих доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь.

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреливали 76 раз - пострадали восемь бойцов, еще три получили боевое ранение. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook в четверг, 26 апреля.

По данным штаба, на луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152-мм артиллерии, минометов калибра 120-мм и вооружения танка сепаратисты обстреляли укрепления ВСУ вблизи Новолуганского. Также артиллерию и минометы применили вблизи Светлодарска, под Луганским и Новгородским, в районе Зайцевого, неподалеку Троицкого.

Кроме этого, по защитникам Новозвановки огонь велся из 120-мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой - из танка, минометов калибра 82-мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия - в районе Малинового.

В штабе добавили, что на донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты Бутовка, Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия сепаратисты открывали огонь по защитникам Авдеевки, под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты Бутовка. Из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции ВСУ вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкоого и Песков. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово сепаратисты применил противотанковый ракетный комплекс, добавили в штабе.

Напомним, за сутки 24 апреля на Донбассе зафиксировали 69 обстрелов – 11 бойцов ВСУ получили ранения и боевые травмы.

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