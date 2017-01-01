Итоги 25 апреля: "Сбитые" в Сирии ракеты и вспышка кори

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 25 апреля:

В Украине резко выросла заболеваемость корью



Минздрав сообщил, что в Украине за последнюю неделю выросла заболеваемость корью. Уже заболели 1070 человек. По информации ведомства, стремительный рост заболеваемости связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также с ростом количества взрослых, заболевших корью.



В ПАСЕ признали “российскую войну против Украины“



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ПАСЕ признала конфликт на Донбассе “российской войной против Украины“.



Данную формулировку, предложенную украинской делегацией вместо “война в Украине“, поддержали члены ПАСЕ при принятии резолюции.



В документе также содержится призыв к РФ о прекращении поставок оружия, боеприпасов и военных на восток Украины.



Миссия ОЗХО собрала новые образцы в Думе



Сотрудники миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили вторую локацию в городе Дума, где произошла химатака, и собрали новые образцы.

Россия показала “сбитые Томагавки“

Российский Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, которые якобы сбили средства ПВО Сирии, хотя США утверждают, что все выпущенные ракеты поразили цели и ни одна не была сбита.

“Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО“, — отметил представитель Генштаба РФ.

Российские военные о сбитом Томагавке 0:00 / 12:53



Нафтогаз увеличил прибыль в 2017 году



В прошлом году Нафтогаз увеличил чистую прибыль на 48% (+12,8 миллиарда гривен) – до 39,3 миллиарда гривен по сравнению с 2016 годом. По текущему курсу это чуть более 1,5 миллиарда долларов.



Таким образом прибыль украинской компании по итогам 2017 года почти сравнялась с прибылью российского Газпрома, которая составляет 1,63 миллиарда долларов.



В Ереване возобновились протесты оппозиции



В Ереване возобновились акции протеста против действующей власти по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна.



Он заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.



Тем временем правящая коалиция в парламенте страны фактически распалась. Армянская революционная федерация Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией.

“Доверенное лицо“ Путина арестовали

Жительница Крыма Елена Одновол, задержанная на административной границе с Крымом, решением суда арестована на два месяца. Ранее женщине вручили подозрение в государственной измене за то, что она организовывала российские выборы на оккупированной территории.

СМИ со ссылкой на адвоката сообщили, что Одновол беременна.





Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ



По состоянию на 2018 год Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в ежегодном рейтинге свободы СМИ правозащитной организации Репортеры без границ.



По сравнению с прошлым годом она поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. Возглавляет рейтинг Норвегия, а последнее место занимает Северная Корея.



Ракета Ольха прошла финальное испытание

Президент Украины Петр Порошенко участвовал в финальных испытаниях украинского ракетного комплекса Ольха. Он сообщил, что дал распоряжение начать серийное производство ракеты уже в этом году.