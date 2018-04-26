Суд восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета

Также суд запретил Минздраву объявлять конкурс на замещение должности ректора университета имени А.А. Богомольца.

Ранее сама Амосова и ее адвокаты заявляли о незаконности приказа МОЗ facebook.com/nmu.official

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Печерский районный суд Киева восстановил Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Также суд запретил министерству здравоохранения объявлять конкурс на замещение должности ректора.

Определение суда от 23 апреля обнародовано на сайте вуза.

Суд удовлетворил иск Амосовой “о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула“.

“Определение подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия исполнительного производства“, - говорится в документе с подписью судьи Виталия Писанца.

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Напомним 2 марта Административный суд Киева уже восстанавливал Екатерину Амосову в должности ректора Национального медицинского университета имени А.Богомольца.

3 марта в Министерстве здравоохранения заявили, что не согласны с восстановлением Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца и подали апелляцию на это решение суда. 6 марта Минздрав снова снял Амосову с поста ректора медуниверситета. Затем 2 апреля Минздрав уволил Амосову.

Изанчально, еще 20 февраля, Минздрав отстранил от обязанностей ректора Амосову из-за срыва лицензионного экзамена Шаг для студентов-стоматологов 3 курса. Затем 26 февраля Медуниверситет Богомольца объявил забастовку. Супрун назвала саботажем эту забастовку.