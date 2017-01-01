Убийство бизнесмена на Печерске: преступник пойман

Задержан 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители раскрыли убийство бизнесмена Сергея Захарчука, директора предприятия ООО AQ Пластик, которое произошло в Печерском районе Киева 6 марта на улице Лютеранской. Злоумышленник задержан, ему объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Преступником оказался 42-летний местный житель, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.

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“Установлено, что во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок, что привело к смерти раненого в карете скорой помощи“, - сказано в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 6 марта в одном из дворов правительственного квартала неизвестный нанес ножевое ранение 37-летнему бизнесмену, который направлялся к своей машине. Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете “скорой“.