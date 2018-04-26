В одесской квартире СБУ "накрыла" оружейный цех

Комплектующие к стрелковому оружию переправляли из стран Западной Европы и США.

Во время обысков изъяли много нарезного огнестрельного оружия

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории страны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Двое жителей Одессы организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию: дельцы получали “товар“ через сервисы международной почтовой связи. Затем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. Клиентов подыскивали через специализированные форумы в интернете.

“Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу“, — говорится в сообщении. Открыто уголовное производство.

Как сообщалось 28 марта, в Хмельницкой области задержаны подпольные торговцы оружием.