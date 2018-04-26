Блогер об аресте виллы Левочкина: Это и есть реальная борьба с коррупцией

По французским законам нужно внести залог в 1% от стоимости арестованного имущества. Рабинович продал свой задекларированный участок земли стоимость в 400 тысяч евро.

Внесение народным депутатом, лидером партии За життя Вадимом Рабиновичем личных средств для ареста французского имения представителя Оппозиционного блока Сергея Левочкина является проявлением реальной борьбы с коррупцией.

Такое мнение высказал Алексей Красноперов в Facebook.

“На моей памяти это первый скандал, когда у украинского чиновника-олигарха не только нашли роскошную недвижимость за границей, но и доказали, что вилла на Лазурном берегу принадлежит именно ему. Я не часто хвалю Вадима Рабиновича, но тут прямо снимаю шляпу“, –написал блогер.

По его словам, лидер партии За життя не только добился ареста виллы, которая по приблизительным оценкам стоит около 40 миллионов евро, а еще и, учитывая нежелание украинских антикоррупционных органов участвовать в судебном процессе, сам нашел деньги для внесения залога.

“По французским законам нужно внести залог в 1% от стоимости арестованного имущества. Рабинович продал свой, кстати, задекларированный, участок земли стоимость в 400 тысяч евро. И эти деньги перевел в суд Ниццы в качестве залога“, – отметил эксперт.

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По его мнению, это смелый шаг, так как у Левочкина, вероятно, хватит денег откупиться и от украинского, и от французского суда.

“Тот редкий случай, когда политик реально делает хорошее дело для своей страны – возвращает украденные 40 миллионов евро. Уверен, что такой шаг оценит электорат, в первую очередь юго-востока и центра страны.По разным соцопросам в Украине сейчас приблизительно половина населения не определилась, за кого голосовать на ближайших выборах – как президентских, так и парламентских. И вот, пока большинство политиков обещает, Рабинович реально своими делами доказывает, что хочет вернуть в нашу страну десятки миллионов евро. Собственно, так, по моему мнению, и должна выглядеть реальная борьба с коррупцией. А не так, как это происходит (а, точнее, не происходит) сейчас“, – заключил Алексей Красноперов.

Напомним, что 12 февраля лидер партии За життя представил документ об аресте виллы, которая принадлежит Сергею Левочкину, судом Ниццы. Вадим Рабинович пообещал через суд вернуть 40 миллионов евро (примерная стоимость недвижимости) народу Украины.