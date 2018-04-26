Под Кропивницким зарезали ветерана АТО - СМИ

Преступник был пьян и набросился на военного на улице.

В селе Кирово Долинского района Кировоградской области местный житель зарезал ветерана АТО. По данным издания, убитого бойца звали Сергей Совченко.

Об этом сообщает CBN со ссылкой на полицию.

Когда ветеран АТО возвращался домой, к нему навстречу со своего двора выбежал пьяный мужчина. В руках у него был нож, которым он нанес военному смертельный удар в шею.

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“В местной полиции подтвердили факт убийства, но не стали называть фамилию жертвы. Причиной конфликта стало то, что подозреваемый светил фонариком в лицо своему односельчанину и получил от него замечание“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что убийца пытался избавиться от ножа, кинув его в огонь печки.

Полицейские изъяли нож со следами термического действия и одежду со следами крови. Открыто уголовное производство по статье “умышленное убийство“. Подозреваемый задержан и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Совченко в 2014-2015 годах служил на Донбассе в составе 55 артиллерийской бригады. После демобилизации арендовал ставок. У него осталась дочь-подросток.

Как сообщалось 23 апреля, в Польше в лесу нашли тело участника АТО.