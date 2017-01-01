Штрафы на границе вырастут в разы: Порошенко подписал новый закон

Подписанный президентом закон вводит новые штрафы за нарушения порядка перемещений в зоне АТО и ужесточает наказания за нарушения государственной границы.

В четверг, 26 апреля, президент Петр Порошенко подписал изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения пограничной безопасности государства. Новый закон ужесточает существующие наказания за нарушения границы и вводит новые штрафы.

Закон призван помочь Госпогранслужбе в противодействии нелегальной миграции и другим правонарушения в этой сфере. Этим документом вносится ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, вводится два новых вида административной ответственности.

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Кроме того, вносятся дополнения в законы “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины“, “О Государственной пограничной службе Украины“, “Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства“, “О создании свободной экономической зоны“ Крым и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории.

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За ряд нарушений штрафы вырастут в 10 раз.К примеру, за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего или сотрудника ГПСУ (статья 185-10) будут наказывать от 50 до 100 необлагаемыми минимумами доходов граждан. За нарушение иностранцами правил пребывания в Украине и транзитного проезда будет штраф 100-300 необлагаемых минимумов (сейчас - от 30 до 50). Также в КУоАП добавили статью 203 (1), согласно которой за умышленное невыполнение иностранцем решения о запрете въезда в Украину влечет за собой штраф в размере 100-300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Еще одно нововведение - штрафы за нарушение порядка перемещений в зоне АТО, через лнию разграничения. За попытку проезда вне пунктов въезда-выезда (либо в таких пунктах, но без документов, или без разрешения органов власти) нарушителей будут наказывать штрафами от 30 до 50 необлагаемых минимумов.

Изменения вступят в силу на следующий день после опубликования. Отметим, что этот закон Верховная Рада приняла еще в феврале.