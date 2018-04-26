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Над улицей в Житомире повесили 200 зонтиков

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Уличные зонтики закупили на средства предприятия Зеленбуд и потратили на это 23 тысяч гривен. Они будут висеть там все лето.
Горожанам яркий уголок улице уже пришелся по душе
Горожанам яркий уголок улице уже пришелся по душе
Скриншот

На пешеходной улице в центре Житомира повесили почти двести ярких зонтиков, сообщает ТСН в четверг, 26 апреля.

“В горсовете говорят, что сделали это исключительно для комфорта горожан: чтобы летом защищать от солнца. Зонтики закупили на средства Зеленбуда и потратили на это 23 тысяч гривен“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что многим горожанам идея понравилась.

Напомним, в феврале в Житомире снизили стоимость проезда.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Житомир, улица, зонтик, инсталляции
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