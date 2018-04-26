Над улицей в Житомире повесили 200 зонтиков
Уличные зонтики закупили на средства предприятия Зеленбуд и потратили на это 23 тысяч гривен. Они будут висеть там все лето.
На пешеходной улице в центре Житомира повесили почти двести ярких зонтиков, сообщает ТСН в четверг, 26 апреля.
“В горсовете говорят, что сделали это исключительно для комфорта горожан: чтобы летом защищать от солнца. Зонтики закупили на средства Зеленбуда и потратили на это 23 тысяч гривен“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что многим горожанам идея понравилась.
Напомним, в феврале в Житомире снизили стоимость проезда.
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