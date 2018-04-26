В Черновцах копы устроили дрифт на школьной площадке

В управлении полиции пообещали провести служебное расследование и выяснить, были ли в машине и на спортплощадке в этот момент школьники.

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В Черновцах патрульные устроили дрифт с сиреной на школьной площадке. Видеозапись обнародовали в соцсети одного из черновицких сообществ, говорится в сюжете ТСН в четверг, 26 апреля.

В управлении полиции отметили, что копы в одной из школ рассказывали о своей работе и показывали машину, но дрифтировать на ней на школьном дворе не должны были. Там пообещали провести служебное расследование.

“Экипаж, который на видео, был направлен в учебное заведение для того, чтобы ученики могли ознакомиться со служебным автомобилем, его оснащением. О результатах служебного расследования сообщим всем заинтересованным сторонам и представителям СМИ, поскольку понимаем, что событие резонансное“, - сказала представитель управления патрульной полиции города Черновцы Юлия Долиба.

Напомним, 16 апреля в общеобразовательной школе в Винницкой области полицейский ранил коллегу на глазах у школьников. Дети не пострадали.