Спецслужбы РФ готовили провокации на майские праздники - СБУ

Провоцирующие социальное напряжение акции планировали в юго-восточных регионах страны.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники через запрещенные социальные сети.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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“Сотрудники СБУ обнаружили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники путем использования запрещенных социальных сетей. Оперативники спецслужбы в марте и апреле прекратили деятельность группы лиц, в которую входили двое киевлян и трое жителей Одесской области. Злоумышленники по указанию спецслужб РФ администрировали антиукраинские сообщества в социальных сообществах ВКонтакте и Одноклассники“, - говорится в сообщении.

Антиукраинские сообщества организовали в ВКонтакте и Одноклассниках ssu.gov.ua

Правоохранители задокументировали, что администраторы накануне майских праздников организовали поиск и привлечение исполнителей в юго-восточных регионах страны для осуществления провокаций.

Россия пытается спровоцировать конфликты в украинском обществе ssu.gov.ua

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“По заданию и финансированием кураторов из РФ они должны были активно распространять через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий. Благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки и дискредитацию нашей страны на международной арене как демократического и европейского государства “, - отметили в службе безопасности.

Спецслужбы РФ готовили провокации на майские праздники 0:00 / 03:09

Напомним, во время празднования 74-ой годовщины освобождения Одессы от нацистов 11 апреля в ходе общественных торжеств группа одесситов во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.