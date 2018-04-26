Крымский мост: оккупанты закончили укладку асфальта

На Крымском мосту закончили укладку асфальта. Мост испытали при помощи восьми 35-тонных грузовиков.

Крымский мост уже практически готов к эксплуатации. Оккупанты закончили укладывать асфальт на мосту, который должен соединить Россию и Крым. Об этом в четверг, 26 апреля, рассказали РИА Новости со ссылкой на слова заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонида Рыженькина.

Фотографии Керченского моста были выложены в Facebook facebook.com/obschestvo.rianovosti

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“Собираются и обрабатываются данные для системы мониторинга, которая контролирует эксплуатацию моста. Сначала обследовались полностью все построенные опоры автодороги, все пролетные строения. Теперь на выбранные участки, в том числе находящиеся на фарватере, дают максимальную нагрузку, снимаются показатели деформации“, - утверждает замдиректора.

Фотографии Керченского моста были выложены в Facebook facebook.com/obschestvo.rianovosti

Оккупанты рассказали, что уже испытали новое покрытие – по нему проехались восемь 35-тонных грузовиков.

Фотографии Керченского моста были выложены в Facebook facebook.com/obschestvo.rianovosti

Напомним, в среду, 25 апреля сообщалось, что на мост пустили машину российских блоггеров с YouTube канала Большой Тест Драйв. Появилось видео, как команда блогеров проехалась по мосту на своем авомобиле.

Также напомним, что 25 апреля российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимки Керченского моста с высоты 400 км, отметив, что работы “идут с опережением графика“.