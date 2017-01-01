В Одесской области пенсионер обстрелял жилой дом

Мужчина объяснил, что хотел попугать соседских котов и не заметил в темноте, как попал по окнам.

В городе Рени Одесской области пенсионер обстрелял жилой дом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 26 апреля.

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По информации правоохранителей, в полицию обратился 51-летний мужчина, который сообщил, что кто-то стрелял по окнам его дома.

“Правоохранители увидели, что, действительно, одно из окон жилого дома, которое выходит на город, изрешетили семью небольшими пулями. Кроме того, под окном были найдены металлические фрагменты, похожие на гильзы от них“, – говорится в сообщении.

Изучив траекторию полета пуль, полицейские вышли на местного пенсионера.

“Во время обыска его жилья оказалось, что мужчина припас коллекцию опасных “игрушек“. У него изъяли два охотничьих ружья и пятнадцать патронов к ним, одну пневматическую винтовку и семнадцать металлических шаров, шесть самодельных ножей, двухкилограммовую металлическую емкость с дробью и пластиковую пулю с болтом и двумя пулями“, – заявили в полиции, отметив, что мужчина не предоставил документы на оружие.

В свое оправдание стрелок объяснил, что в темноте разгонял со двора чужих котов, поэтому не видел, куда целится.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Напомним, осенью 2017 года 65-летний мужчина расстрелял двух человек в Белгород-Днестровском за то, что те громко слушали музыку и пили спиртное.