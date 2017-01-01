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Вооруженные силовики проводят обыски в порту Николаева - СМИ

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Сотрудники правоохранительных органов не стали предъявлять решение суда - тараном взломали ворота и прошли на территорию.
Вооруженные силовики проводят обыски в порту Николаева - СМИ
© novosti-n.org
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  • В админздании сотрудников выгнали из кабинетов
  • В ГПУ ситуацию пока не комментируют
  • Сотрудники ГПУ приезжают в порт уже второй день подряд
  • Журналисты следят за ситуацией
  • Ворота выбили тараном
  • Сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы
Вооруженные силовики проводят обыски в порту Николаева - СМИ
В админздании сотрудников выгнали из кабинетов
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В николаевский порт Ника-Тера утром в четверг, 26 апреля, прибыли для проведения следственных действий несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. 

Об этом сообщает местное издание Novosti N.

Сотрудников в штатском сопровождали спецназовцы в касках, бронежилетах и с автоматами — их привезли на отдельном автобусе, идут обыски.

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Согласно сообщению, на территорию также прибыли несколько представителей пограничной охраны.  Прибывшие показали охране на проходной удостоверения сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и потребовали пропустить их на территорию. К ним вышли представители администрации порта, которые попросили предъявить им решение суда на проведение следственных действий.

“Вместо этого силовики с помощью тарана взломали ворота и прошли на территорию. В административном здании всех сотрудников вывели из своих кабинетов и заставили ожидать в коридоре. В настоящее время проходят обыски в различных службах порта“, — сказано в сообщении.

По данным издания, сотрудники ГПУ приезжают в порт уже второй день подряд.

Как сообщалось 24 апреля, здания и землю государственного Николаевского судостроительного завода, который принадлежит Укроборонпрому, продают за задолженности предприятия по выплате заработной платы своим работникам. 

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Теги: обыски, ГПУ, Николаев, порт, силовики
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