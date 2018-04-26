Переключиться на мобильную версию

В Украине запретили Амброксол и еще ряд популярных лекарств

Комментариев: 1
Таблетки от кашля не были зарегистрированы в стране.
Амброксол, Цефтриаксон, Дексаметазон и другие популярные лекарства попали под запрет
Амброксол, Цефтриаксон, Дексаметазон и другие популярные лекарства попали под запрет
depositphotos.com

Популярный препарат от кашля Амброксол, изготавливаемый фармацевтической компанией Лекхим-Харьков, теперь запрещен. Как оказалось, он не был зарегистрирован в Украине и изготавливался для республики Узбекистан. Соответствующее решение о запрете приняла Государственная служба Украины по леарственным средствам и контроля за наркотиками, информирует ТСН.

Читай также: Во Львовской области 2-х летний мальчик умер, наглотавшись сердечных лекарств

Помимо Амброксола, под запрет попали антигистамин Дексаметазон в виде раствора для инъекций, сердечные таблетки Нитроглицерин, раствор для инъекций Но-Х-Ша, Супарастилин, таблетки Трисептол и антибиотик Цефтриаксон.

В связи с этим, Гослекслужба обязала все субъекты государственной деятельности проверить в аптеках и поликлиниках наличие запрещенных препаратов, и в случае обнаружения – принять меры для их исключения из оборота и утилизации либо уничтожения.

Напомним, в среду, 26 апреля, сообщалось, что в одесской сети аптек продавали запрещенные лекарства. 

Поделись:
Теги: Украина, лекарства, запрет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Хюндай    26.04.2018, 12:39
Оценка:  +3
Хюндай
Всё идёт по заранее прописанному плану,чем меньше ртов тем лучше.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь