В Украине запретили Амброксол и еще ряд популярных лекарств

Таблетки от кашля не были зарегистрированы в стране.

Амброксол, Цефтриаксон, Дексаметазон и другие популярные лекарства попали под запрет depositphotos.com

Популярный препарат от кашля Амброксол, изготавливаемый фармацевтической компанией Лекхим-Харьков, теперь запрещен. Как оказалось, он не был зарегистрирован в Украине и изготавливался для республики Узбекистан. Соответствующее решение о запрете приняла Государственная служба Украины по леарственным средствам и контроля за наркотиками, информирует ТСН.

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Помимо Амброксола, под запрет попали антигистамин Дексаметазон в виде раствора для инъекций, сердечные таблетки Нитроглицерин, раствор для инъекций Но-Х-Ша, Супарастилин, таблетки Трисептол и антибиотик Цефтриаксон.

В связи с этим, Гослекслужба обязала все субъекты государственной деятельности проверить в аптеках и поликлиниках наличие запрещенных препаратов, и в случае обнаружения – принять меры для их исключения из оборота и утилизации либо уничтожения.

Напомним, в среду, 26 апреля, сообщалось, что в одесской сети аптек продавали запрещенные лекарства.