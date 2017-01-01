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В Запорожье разоблачили онлайн-порностудию

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Парень привлек к "бизнесу" трех девушек.
Правоохранители изъяли доказательства незаконной деятельности
Правоохранители изъяли доказательства незаконной деятельности
facebook.com/vkgunpzp

В городе Запорожье полицейские разоблачили деятельность онлайн порностудии. “Бизнес“ организовал 28-летний местный житель, в его квартире провели обыски.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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Как выяснилось, “бизнесмен“ арендовал квартиру и привлек трех девушек к съемкам в порнографических фильмах, которые транслировали через интернет в режиме он-лайн. Женщины в обнаженном виде имитировали половой акт на порносайтах, за что получали деньги от пользователей контента.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютеры, веб-камеру, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по статье “ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов“.

Как сообщалось 11 марта, в Кривом Роге школьницы работали в порностудии.

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Теги: порно, Запорожье, полиция, обыски
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