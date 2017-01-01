В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником: пострадала женщина

Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства ДТП выясняются.

В Одессе столкнулись трамвай и внедорожник dumskaya.net

В четверг, 26 апреля, в Одессе произошло ДТП. Трамвай столкнулся с внедорожником. В результате пострадала женщина – водитель легкового авто. Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на источник в полиции.

Трамвай незначительно поврежден dumskaya.net

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Инцидент произошел на 5-1 старнции Люстдорфской дороги, в районе Вузовского. Пострадавшая госпитализирована, о состоянии ее здоровья пока ничего не известно.

Женщина - водитель внедорожника получила серьезные травмы dumskaya.net

На месте работает патрульная полиция, обстоятельства и подробности ДТП выясняются. Судя по фотографиям, серьезно пострадал и сам автомобиль - понадобится масштабный и дорогостоящий ремонт.

Машина также сильно пострадала в ДТП dumskaya.net

Напомним, 24 апреля в Киеве в трамвае часть ходовой пробила пол и повредила пенсионерке ногу. Пострадавшая госпитализирована с открытым переломом.

Также напомним, что в конце марта в Полтаве мужчина оказался в реанимации из-за сильного удара током в троллейбусе.