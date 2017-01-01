В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником: пострадала женщина
В четверг, 26 апреля, в Одессе произошло ДТП. Трамвай столкнулся с внедорожником. В результате пострадала женщина – водитель легкового авто. Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на источник в полиции.
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Инцидент произошел на 5-1 старнции Люстдорфской дороги, в районе Вузовского. Пострадавшая госпитализирована, о состоянии ее здоровья пока ничего не известно.
На месте работает патрульная полиция, обстоятельства и подробности ДТП выясняются. Судя по фотографиям, серьезно пострадал и сам автомобиль - понадобится масштабный и дорогостоящий ремонт.
Напомним, 24 апреля в Киеве в трамвае часть ходовой пробила пол и повредила пенсионерке ногу. Пострадавшая госпитализирована с открытым переломом.
Также напомним, что в конце марта в Полтаве мужчина оказался в реанимации из-за сильного удара током в троллейбусе.