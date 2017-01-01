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В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником: пострадала женщина

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Пострадавшая госпитализирована, обстоятельства ДТП выясняются.
В Одессе столкнулись трамвай и внедорожник
В Одессе столкнулись трамвай и внедорожник
dumskaya.net

В четверг, 26 апреля, в Одессе произошло ДТП. Трамвай столкнулся с внедорожником. В результате пострадала женщина – водитель легкового авто. Об этом сообщает издание Думская со ссылкой на источник в полиции.

Трамвай незначительно поврежден
Трамвай незначительно поврежден
dumskaya.net

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Инцидент произошел на 5-1 старнции Люстдорфской дороги, в районе Вузовского. Пострадавшая госпитализирована, о состоянии ее здоровья пока ничего не известно.

Женщина - водитель внедорожника получила серьезные травмы
Женщина - водитель внедорожника получила серьезные травмы
dumskaya.net

На месте работает патрульная полиция, обстоятельства и подробности ДТП выясняются. Судя по фотографиям, серьезно пострадал и сам автомобиль - понадобится масштабный и дорогостоящий ремонт.

Машина также сильно пострадала в ДТП
Машина также сильно пострадала в ДТП
dumskaya.net

 

Напомним, 24 апреля в Киеве в трамвае часть ходовой пробила пол и повредила пенсионерке ногу. Пострадавшая госпитализирована с открытым переломом. 

Также напомним, что в конце марта в Полтаве мужчина оказался в реанимации из-за сильного удара током в троллейбусе.

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Теги: Одесса, ДТП, трамвай, внедорожник, пострадавшая
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