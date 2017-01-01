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Во Львове задержали пьяного водителя, притворяющегося немым

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Во время проверки на алкоголь случилось чудо, к водителю вернулась речь.
Мужчина признался, что пил коньяк
Мужчина признался, что пил коньяк
lviv.depo.ua

Патрульная полиция Львова задержала пьяного водителя, которые притворялся немым. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба полиции области.

“Патрульные заметили автомобиль Great Wall, который ехал с выключенными фарами. Когда транспортное средство остановили, водитель не общался с патрульными, а жестикулировал. Он дал понять патрульным, что он немой и не может говорить“, - сообщили в полиции.

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Правоохранители составили постановление за нарушение правил дорожного движения и обратили внимание, что от мужчины исходит запах алкоголя. 

Во время проверки на Драгере, которая с трудом давалась, мужчина произнес несколько слов, после чего полицейские поняли, что их обманывают.  

Нетрезвый водитель притворяется немым
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“Нарушителя отвезли в медицинское учреждение на проверку и уже там у него постепенно начал возвращаться дар речи. Он признался патрульным, что употреблял в тот вечер коньяк. Медики подтвердили, что мужчина нетрезв. Поэтому, чудом исцеленный водитель получил протокол за нетрезвое вождение“, - заключили правоохранители.

Напомним, 20 апреля в Ивано-Франковске пьяный священник УГКЦ на автомобиле Skoda, убегая от патрульных, на перекрестке въехал в грузовик. 

Ранее, 19 апреля, в Одессе правоохранители остановили автомобиль ЗАЗ частной охранной фирмы, на котором, включив мигалки, ехал пьяный мужчина.

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Теги: Львов, полиция, водитель, пьяный
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