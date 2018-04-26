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В Днепре мотоцикл врезался в маршрутку

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В результате удара мотоцикл выбросило на тротуар.
Мотоциклиста госпитализировали
Мотоциклиста госпитализировали
dp.informator.ua

В Днепре на улице Макарова в четверг, 26 апреля, около 9:00 мотоциклист врезался в маршрутку, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

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“Маршрутное такси двигалось по Макарова в сторону улицы Строителей. При повороте на Фабрично-заводскую в ее задний правый бампер влетел мотоциклист на Suzuki, который двигался навстречу. В результате удара мотоцикл выбросило на тротуар“, — говорится в сообщении.

Повреждено маршрутное такси № 113
Повреждено маршрутное такси № 113
dp.informator.ua

Напомним, 25 апреля во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб.

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Теги: ДТП, Днепр, авария, маршрутка, мотоцикл
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