В Днепре мотоцикл врезался в маршрутку

В результате удара мотоцикл выбросило на тротуар.

В Днепре на улице Макарова в четверг, 26 апреля, около 9:00 мотоциклист врезался в маршрутку, мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

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“Маршрутное такси двигалось по Макарова в сторону улицы Строителей. При повороте на Фабрично-заводскую в ее задний правый бампер влетел мотоциклист на Suzuki, который двигался навстречу. В результате удара мотоцикл выбросило на тротуар“, — говорится в сообщении.

Повреждено маршрутное такси № 113 dp.informator.ua

Напомним, 25 апреля во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб.