Выборы президента: в новом рейтинге Вакарчук обогнал Порошенко

Социологи включили в опрос певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского. По некоторым позициям президентский рейтинг Вакарчука рейтинг даже выше, чем Порошенко .

У Порошенко один из самых высоких "антирейтингов" president.gov.ua

Если бы выборы президента проходили в середине-конце апреля 2018 года, лидерам гонки стали бы руководитель партии Батькивщина Юлия Тимошенко и бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Об этом свидетельствуют данные социсследования, проведенного социологами группы Рейтинг.

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Тимошенко готовы поддержать около 9% всех опрошенных, тогда как Порошенко - 5%. Глава государства сейчас имеет рейтинг на уровне лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Таким образом, если верить этому опросу, действующий президент Украины выбыл из гонки лидеров.

За кого готовы голосовать украинцы на выборах президента Группа Рейтинг

За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 7% респондентов; у Юрия Бойко, музыканта Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского - по 6%, у Вадима Рабиновича - 4%, у Андрея Садового - 2%, остальные имеют по 1% симпатий и меньше. “Другой кандидат“ интересует 11% опрошенных, а еще треть пока не определились или не собираются голосовать.

Среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором, поддержка кандидатов следующая: Тимошенко - около 14%, Гриценко - 11%, Порошенко, Бойко и Вакарчук - по 9%, Зеленский и Ляшко - по 8%, Рабинович - 6%.

Что ожидают украинцы от следующего президента Группа Рейтинг

Лидером так называемого “второго выбора“ является Зеленский: его могли бы поддержать до 6% тех, кто не нашел бы в списке кандидатов своего основного фаворита.

Около 4% респондентов при таких условиях могли бы отдать голоса за Тимошенко, Вакарчука, Гриценко и Ляшко, и по 2% - за Рабиновича, Бойко, Садового, Олега Тягнибока, Валентина Наливайченко и Порошенко.

Президентский рейтинг и "антирейтинг" Группа Рейтинг

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По словам социологов, сторонники “новых“ кандидатов при условии неучастия своего фаворита скорее склонны голосовать за “новые лица“, чем при примелькавшихся за годы кандидатов.

Лидером антирейтинга остается Порошенко: почти половина опрошенных не проголосовали бы за действующего президента ни при каких условиях. Антирейтинг Арсения Яценюка- 26%, Ляшко - 25%, Тимошенко - 24%, Тягнибока - 18%, Бойко - 17% и Рабиновича - 16%.

Опрос проведен 10-22 апреля 2018 года среди 6000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Погрешность - не более 1,5%.

Напомним, по данным за декабрь-2017 года от Фонда Деминициатив и Центра Разумкова, а также группы Рейтинг, лидировали Тимошенко и Порошенко.