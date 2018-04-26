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Задержанному сотруднику киевской СБУ сообщено о подозрении

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Детективы НАБУ задержали сотрудника столичного главка СБУ 24 апреля якобы после получения им взятки в размере $47,5 тысяч.
Удостоверение задержанного сотрудника СБУ
Удостоверение задержанного сотрудника СБУ
nabu.gov.ua

Задержанному 24 апреля сотруднику Главного управления СБУ в Киеве и области сообщено о подозрении во взяточничестве (ч. 4 ст. 368 УК). Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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Также о подозрении в пособничестве передаче взятки (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК) сообщено предполагаемому посреднику. В ближайшее время суд будет избирать задержанным меру пресечения.

Напомним, 24 апреля 2018 года детективы НАБУ задержали сотрудника столичного главка СБУ якобы после получения им взятки в размере  $47,5 тысяч. Как утверждают в Бюро, чиновник требовал деньги  за непривлечение к ответственности иностранцев, которые могли получить вид на жительство в Украине незаконным образом.

В СБУ  пообещали  содействовать расследованию, предоставить НАБУ все факты и обеспечить полную прозрачность.

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Теги: СБУ, подозрение, задержание, НАБУ, взятка
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Комментариев (1)
ГенийПрошлого    26.04.2018, 15:26
Оценка:  +2
ГенийПрошлого
уже пишут "якобы " получения взятки...
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