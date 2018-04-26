Конгрессмены США обвинили Украину в прославлении нацизма

Конгрессмены возмущены деятельностью "неонацистского батальона" Азов, который, по их мнению, должен быть распущен, а не включен в состав Национальной гвардии.

В США 56 конгрессменов обвинили украинскую власть в прославлении нацизма, героизации “нацистских коллаборационистов“, в искажении Холокоста и финансировании “неонацитского“ полка Азов.

Письменное обращение конгрессменов в Государственный департамент США было опубликовано на официальном сайте американского парламентария Ро Ханны.

В письме выражается обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, якобы финансируемого государством, и поднимается вопрос исторических расприй между Украиной и Польшей. Однако большая его часть посвящена именно украинской проблеме.

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“Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство в связи с недавними сообщениями об искажении и отрицании Холокоста, спонсируемые государствами в Европе, в частности в Польше и в Украине. Эти события неприемлемы, особенно учитывая нынешний глобальный всплеск антисемитизма“, - говорится в заявлении.

Своим заявлением американские политики призывают Госдеп и правозащитные организации присоединиться к “борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, повлияв на правительства Польши и Украины безоговорочно отказаться от искажений Холокоста и чествования нацистских коллаборационистов“.

Политики упоминают о польском законе Об Институте национальной памяти и отмечают растущее на его фоне напряжение. Они также выразили обеспокоенность насчет украинского закона 2015 года, который, по их мнению, “прославляет нацистских коллаборационистов и внедряет уголовное преследование за отрицание их героизма“.

Под “нацистскими коллаборационистами“ конгрессмены подразумевают Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию.

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“Эти военизированные формирования и отдельные лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, от 70 до 100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами“, - уточняется в обращении.

К “прославлению“ политики причислили компанию украинского Института нацпамяти и декоммунизацию, в ходе которой были переименованы обьекты в честь героев ОУН-УПА.

Также американские чиновники упомянули осквернение осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов в Украине. В качестве примера приводится случай со свиной головой со свастикой в ​​синагоге Умани.

Не обошелся стороной и вопрос вокруг полка Азов. Конгрессмены выразили возмущение деятельностью “неонацистского батальона“ Азов, который, по их мнению, должен быть распущен. Они напомнили о запрете оснащать Азов американским оружием.

Напомним, 25 апреля в Горохове Волынской области обнаружили бордюры из еврейских надгробий-мацев. В то же время, в СМИ опубликовали видео разгона представителями С14 табора цыган на Лысой горе в Киеве.