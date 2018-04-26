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В Украине аспирин попал под временный запрет

Комментариев: 1
В аптеках проведут проверки.
Запрещенный препарат будут изымать из аптек
Запрещенный препарат будут изымать из аптек
telegraf.com.ua

Под временный запрет Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками попала серия препарата Ацетилсалициловая кислота (аспирин) производства одной украинской фармацевтической компании.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Временный запрет на лекарства (серия 150717, Ацетилсалициловая кислота, таблетки по 500 мг в блистерах №10)  производства украинской фармацевтической компании Лубныфарм введен из-за сообщения о смерти пациента после применения этой серии препарата.

Госслужба обязала проверить все субъекты хозяйствования на наличие запрещенной серии этого препарата и в случае обнаружения изъять из обращения все образцы и поместить под карантин до следующего распоряжения ведомства.

Как сообщалось 21 апреля, аспирин может помогать при лечении рака.

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Комментариев (1)
Peyot    26.04.2018, 13:59
Оценка:  +2
Peyot
ну если его от выстре в голову лечили асперином то да конечно же он умер после применения аспирина
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