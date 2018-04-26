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Посол объяснил, почему Германия не дает Украине оружие

Комментариев: 4
"Мы бы не хотели, чтобы наше оружие использовалось в зонах конфликтов, где гибнут люди",- сказал Эрнст Райхель.
Эрнст Райхель сказал, что поставки оружия не решат конфликт
Эрнст Райхель сказал, что поставки оружия не решат конфликт
rbc.ua

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что Германия придерживается принципа не предоставления вооружения в зоны нестабильности.

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Такое заявление дипломат сделал, комментируя решение США предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin.

“Мы бы не хотели, чтобы наше оружие использовалось в зонах конфликтов, где гибнут люди“, - объяснил цитирует Райхеля Интерфакс-Украина.

По мнению посла, Джавелины - это символичный жест и мерапредосторожности на случай возможной более массивной атаки со стороны России.

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“Нужно принять во внимание, что упомянутое оружие из США – это вооружение, которое не имеет прямого отношения к боевым действиям на Донбассе. Наиболее упоминаемое – это противотанковые ракетные комплексы Javelin, но на Донбассе нет танковых боев. Соответственно, поставка этого вооружения является символичной и мерой предосторожности на случай возможной более массивной атаки“, - сказал Райхель.

Он подчеркнул, что поставки оружия не являю тся вкладом в непосредственное разрешение конфликта на Донбассе.

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На интервью с послом ФРГ также присутствовала посол Франции в Украине Изабель Дюмон. Она выразила мнение, что большое количество оружия в зоне конфликта повышает риск использования этого оружия. Она уверена, что разрешение конфликта на Донбассе может быть осуществлено только политическим путем.

“Желание украинских властей получить оружие для обороны является абсолютно понятным в такой сложной ситуации. С другой стороны, в любом конфликте предоставление большего количества вооружения не помогает в его разрешении“, - отметила Дюмон.

Напомним, 2 марта 2018 года стало известно, что Государственный департамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму $47 млн. В январе президент Петр Порошенко говорил, что Джавелин  будут поставлены в Украину в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки.

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Теги: оружие, Германия, посол Германии, поставки оружия, Донбасс, Javelin
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Комментариев (4)
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Роман    26.04.2018, 14:29
Оценка:  +2
Роман
на Донбассе нет танковых боев

"ЭКСПЕРТ"
Woodbrother    26.04.2018, 14:34
Оценка:  +1
Woodbrother
Под Хрящеватым танковый бой был похлеще чем на Курской дуге. Ошметки рассейских танкистов до сих пор висят там на деревьях.
Операторська    26.04.2018, 14:25
Оценка:  +2
Операторська
Ач які миротворці, тільки от московія про це не думає, а дає все. Політично вирішуватися буде ще 4 роки.
Woodbrother    26.04.2018, 14:22
Оценка:  +1
Woodbrother
Просто Германия поддерживает российских агрессоров и финансово и технически. Никогда в жизни германия не будет на нашей стороне. У них там 50% политиков на зарплате газпрома.
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