Под Киевом задержали двух сутенерш, "работавших" с иностранцами

Две подруги не только вербовали проституток для услуг иностранцам, но и подсаживали иностранных граждан на кокаин.

В Киевской области двое девушек организовали бюро по оказанию разнообразных сексуальных услуг туристов. Завербованные ими путаны зарабатывали на территории Киева и области 200 долларов в час. Также у сутенерш был в продаже амфетамин, на который они подсаживали иностранцев. Об этом сообщает сайт полиции Киевской области.

Разоблачили и задокументировали преступную деятельность девушек оперативники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области и следователи Вышгородской полиции и прокуратуры.

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Начальник управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Ткач рассказал, что были проведены обыски по месту проживания подозреваемых и в одном из отельных комплексов, где девушки оказывали секс-услуги.

У преступниц были изъяты наличные деньги, банковские карты, рекламные визитки, рабочие телефоны, блокноты с рассчетами клиентов с девушками. Помимо того, обнаружили амфетамин.

У сутенерш изъята масса вещественных доказательств kv.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что в погоне за большой прибылью и постоянным обновлением клиентской базы, подруги-сутенерши распространяли рекламные визитки с указанными контактами и предлагали интимные услуги в Интернете.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для девушек. Возбуждено уголовное дело по ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове и Одессе накрыли сеть борделей. Силовики убеждены, что без "крыши" такой "бизнес" вести невозможно - у организаторов борделя наверняка были связи в полиции..