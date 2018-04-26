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Франция о реформах в Украине: Точка невозврата не пройдена

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Украинцы не видят улучшений в повседневной жизни и это их пугает, считает посол Франции Изабель Дюмон.
Изабель Дюмон напомнила, что результаты реформ станут ощутимы не сразу
Изабель Дюмон напомнила, что результаты реформ станут ощутимы не сразу
Скриншот

Властям Украины необходимо продолжать реформирование государства, потому что точка невозврата в этом вопросе еще не пройдена. Об этом сказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 26 апреля.

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“Это вопрос, которым мы все задаемся в течение последних лет: была ли уже пройдена точка невозврата (в процессе реформ – ред.)? Думаю, к сожалению, пока нет“, – сказала Дюмон.

Посол уточнила, что всегда есть риск отката реформ.

“Они (украинцы – ред.) видят, что Украина еще не прошла точку невозврата. И это пугает. Они не видят улучшений в повседневной жизни, но знают, что ситуация может и ухудшиться. Вот почему эти последние реформы так важны, особенно Антикоррупционный суд, чтобы показать: да, мы действительно достигнем этого“, – уточнила дипломат.

Изабель Дюмон отметила, что прежде чем результаты реформ станут ощутимы для населения, должно пройти время.

Ранее Еврокомиссия положительно оценила изменения в Украине. Однако было указано, что Киеву необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией. Также в ЕК назвали условия получения первого транша по четвертой программе макрофинансовой помощи.

 

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Теги: Украина, Франция, украинцы, реформы, посол
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Комментариев (1)
Тетракварк    26.04.2018, 16:24
Оценка:  0
Тетракварк
Больше всего пугает агрессивная православная пропаганда, как некая доминирующая религия. Нужно понимать, что православие нам было навязано силой. Для нас всегда был и остается Иерусалим духовной столицей, а вовсе не Константинополь, это просто за гранью всего разумного.
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