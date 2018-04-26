Франция о реформах в Украине: Точка невозврата не пройдена

Украинцы не видят улучшений в повседневной жизни и это их пугает, считает посол Франции Изабель Дюмон.

Властям Украины необходимо продолжать реформирование государства, потому что точка невозврата в этом вопросе еще не пройдена. Об этом сказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 26 апреля.

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“Это вопрос, которым мы все задаемся в течение последних лет: была ли уже пройдена точка невозврата (в процессе реформ – ред.)? Думаю, к сожалению, пока нет“, – сказала Дюмон.

Посол уточнила, что всегда есть риск отката реформ.

“Они (украинцы – ред.) видят, что Украина еще не прошла точку невозврата. И это пугает. Они не видят улучшений в повседневной жизни, но знают, что ситуация может и ухудшиться. Вот почему эти последние реформы так важны, особенно Антикоррупционный суд, чтобы показать: да, мы действительно достигнем этого“, – уточнила дипломат.

Изабель Дюмон отметила, что прежде чем результаты реформ станут ощутимы для населения, должно пройти время.

Ранее Еврокомиссия положительно оценила изменения в Украине. Однако было указано, что Киеву необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией. Также в ЕК назвали условия получения первого транша по четвертой программе макрофинансовой помощи.