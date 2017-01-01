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Чиновника одесской мэрии избили в кафе - СМИ

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Чиновник получил незначительные травмы, но отсутствовал на сегодняшнем заседании Одесского горисполкома.
Начальника управления торговли мэрии Одессы Машьянова избили в кафе
Начальника управления торговли мэрии Одессы Машьянова избили в кафе
Думская

Неизвестные избили и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в муниципалитете в четверг, 26 апреля.

По данным СМИ, нападение произошло накануне в одном из кафе, куда Машьянов пришел по рабочим вопросам.

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“В связи с полученными травмами, которые, впрочем, не относятся к категории серьезных, Машьянов отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Вместо него выступала заместитель начальника управления Алла Вербельчук“, – отмечает СМИ.

Как уточняют журналисты, Машьянов не обращался с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что охрана мэра Одессы Геннадия Труханова избила журналиста британского телеканала ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне.

 

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Теги: Одесса, чиновник, горсовет, избиение, нападение
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Источник: korrespondent.net

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