Чиновника одесской мэрии избили в кафе - СМИ
Неизвестные избили и.о. начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергея Машьянова. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на источники в муниципалитете в четверг, 26 апреля.
По данным СМИ, нападение произошло накануне в одном из кафе, куда Машьянов пришел по рабочим вопросам.
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“В связи с полученными травмами, которые, впрочем, не относятся к категории серьезных, Машьянов отсутствовал на сегодняшнем заседании горисполкома. Вместо него выступала заместитель начальника управления Алла Вербельчук“, – отмечает СМИ.
Как уточняют журналисты, Машьянов не обращался с заявлением в полицию.
Ранее сообщалось, что охрана мэра Одессы Геннадия Труханова избила журналиста британского телеканала ВВС Энди Верити, который занимался расследованием незаконного приобретения компанией Труханова элитной недвижимости в Лондоне.