Суд признал незаконным увольнение экс-главы ГосЧС Бочковского
Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.
Об этом сообщил его адвокат Владимир Енич, передает LB.ua.
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По его словам, суд удовлетворил иск адвокатов экс-главы ГосЧС и таким образом признал незаконным и отменил решение Кабмина об увольнении Бочковскогоот 25 марта 2015 года.
Напомним, 25 марта 2015 года тогдашний глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров.
8 октября 2015 года главным следственным управлением МВД Украины было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Сергея Бочковского.
В марте 2016 года экс-руководителям ГСЧС Бочковскому и Стоецкому зачитали обвинение.