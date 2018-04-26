Суд признал незаконным увольнение экс-главы ГосЧС Бочковского

В 2015 году чиновника задержали непосредственно на заседании Кабмина.

Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом сообщил его адвокат Владимир Енич, передает LB.ua.

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По его словам, суд удовлетворил иск адвокатов экс-главы ГосЧС и таким образом признал незаконным и отменил решение Кабмина об увольнении Бочковскогоот 25 марта 2015 года.

Напомним, 25 марта 2015 года тогдашний глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров.

8 октября 2015 года главным следственным управлением МВД Украины было завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Сергея Бочковского.

В марте 2016 года экс-руководителям ГСЧС Бочковскому и Стоецкому зачитали обвинение.