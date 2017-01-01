Порошенко на ЧАЭС показали новое хранилище отработанного топлива

Президент Украины посетил Чернобыльскую АЭС и узнал, как готовят объект ХОЯТ-2 к "горячим" испытаниям, а также когда планируется ввести его в эксплуатацию.

Президент Украины Петр Порошенко посетил Чернобыльскую АЭС и ознакомился с ходом работ по подготовке хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) из реакторов №1, 2, 3 ЧАЭС к проведению горячих испытаний. Об этом в четверг, 26 апреля, проинформировал официальный сайт Президента.

Порошенко посетил ЧАЭС president.gov.ua

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Президенту рассказали об обустройстве объекта, который состоит из двух частей: установки по подготовке ядерного топлива к хранению и собственно хранилища, также объяснили как осуществляется прием вагонов-контейнеров с отработанным ядерным топливом, как транспортируются контейнеры с отработанным топливом в вагоне-контейнере со старого хранилища (ХОЯТ-1) до нового (ХОЯТ-2) и о процессе подготовки отработанного ядерного топлива к хранению.

О работах рассказывали генеральный директор ГСП Чернобыльская АЭС Игорь Грамоткин и инженер ХОЯТ-2 ГСП ЧАЭС Андрей Савин.

ХОЯТ-2 обещают ввести в эксплуатацию в конце 2019 года president.gov.ua

Согласно плану работ так называемые горячие испытания завершатся в декабре 2018 года, после этого ХОЯТ-2 будет вводиться в эксплуатацию. Президента заверили, что в полную силу хранилище заработает в четвертом квартале 2019 года.

Все 21297 отработанных тепловыделяющих сборок, которые сейчас хранятся в старом ХОЯТ, будут перемещены в новое хранилище приблизительно за 9,5 лет. Хранить отработанное топливо в новом объекте планируется еще 100 лет.

Напомним, в среду, 25 апреля, сообщалось, что Порошенко показали финальные испытания ракет Ольха. В Херсонской области президент поучаствовал в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса.