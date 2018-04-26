В Одесской области от отравления алкоголем умер младенец

Суррогатным алкоголем также отравилась 4-летняя сестра младенца.

В поселке Любашевка Одесской области от суррогатного алкоголя погиб 7-месячный младенец и отравилась 4-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

“Из районной больницы в дежурную часть местного отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в медицинское учреждение доставлены двое малолетних девочек в возрасте 7 месяцев и 4 лет. Старшая - с отравлением суррогатами алкоголя, младшая - без признаков жизни“, - сообщают правоохранители.

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Полицейские установили, что мать многодетной семьи была на родительском собрании в школе и оставила детей на попечение 53-летнего сожителя. Придя домой женщина обнаружила 4-летнюю дочь без сознания и 7-месячную девочку в бессознательном состоянии, которая висела вниз головой между спинкой дивана и стеной. Мужчина в это время крепко спал, находясь в сильно пьяном состоянии.

Скорая доставила детей в реанимацию, где врачи констатировали смерть младшей девочки. Старшую девочку удалось спасти, она находится под наблюдением врачей.

Стоит отметить, что за несколько дней до трагедии работниками ювенальной превенции посещали девятидетную семью и составляли в отношении мужчины протокол по статье невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Напомним, 10 апреля в Волынской области 14-летний житель Маневицкого района в тяжелом состоянии попал в больницу из-за отравления алкоголем и впал в кому. Ранее, 13 февраля, в Киеве на Подоле патрульные задержали очень пьяных родителей, ползающих на четвереньках, с трехлетним ребенком.