В кабинете главы горсуда Ужгорода нашли прослушку

Следов взлома нет.

Председатель городского суда Ужгорода Виктор Данка выявил факт проникновения неизвестных лиц в помещение суда. Кроме того, он обвиняет нацгвардейцев, охранявших объект, в сговоре со злоумышленниками.

Об этом сообщает сообщает Мукачево.Нет. со ссылкой на пресс-службу суда.

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Просмотрев видео с камер внутреннего наблюдения, удалось установить, что в нерабочее время, примерно в полночь, два человека в масках, зашли в помещение. По ходу следования неизвестных в кабинет председателя суда, последние закрывали камеры видеонаблюдения специальным механизмом.

В суде предполагают, что проникновение лиц произошло по предварительному сговору с Нацгвардейцами, на которых возложена обязанность круглосуточной охраны суда. Следов взлома не обнаружено.

Глава суда обратился к правохранителям. Следственно-оперативная группа обнаружила в рабочем кабинете Данка техническое устройство негласного получения информации - прослушку, которое было вмонтировано в розетку.

В кабинете Виктора Данка находятся материалы судебных дел, в том числе, содержащие секретную информацию и данные участников дела. Поэтому целю проникновения, вероятно, была утечка этих сведений.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 24 марта заявил, что установка прослушивающего устройства в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры была санкционирована судом.