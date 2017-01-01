В Одесской области подорвали гранатой автомобиль

Неизвестный подорвал автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ. В результате взрыва никто не пострадал.

В Черноморске Одесской области неизвестный подорвал гранатой автомобиль возле одного из домов на проспекте Мира. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что сообщение о происшествии поступило в отделение полиции почти в четыре часа утра. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

“Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ“, - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье хулиганство. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются, расследование продолжается, доложили в полиции.

Напомним, 30 марта в Киеве гранатой взорвали внедорожник.