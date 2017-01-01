Переключиться на мобильную версию

В Одесской области подорвали гранатой автомобиль

Комментариев: 0
Неизвестный подорвал автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ. В результате взрыва никто не пострадал.
Последствия подрыва авто в Черноморске
Последствия подрыва авто в Черноморске
пресс-служба Национальной полиции

В Черноморске Одесской области неизвестный подорвал гранатой автомобиль возле одного из домов на проспекте Мира. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что сообщение о происшествии поступило в отделение полиции почти в четыре часа утра. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

“Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы полиции установлено, что неустановленное лицо подорвало автомобиль Mercedes-Benz, владельцем которого является 36-летний житель города, с помощью гранаты УЗРГМ“, - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье хулиганство. Обстоятельства взрыва и граждане, причастные к его совершению, устанавливаются, расследование продолжается, доложили в полиции.

Напомним, 30 марта в Киеве гранатой взорвали внедорожник.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: полиция, взрыв, Одесская область, взрывчатка, граната, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь