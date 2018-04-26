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Треть украинцев относят себя к Киевском патриархату - опрос

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Стоит отметить, что согласно опросу православные составляют только около 66% населения Украины.
Традиционно популярной самоидентификацией является "просто православный"
Традиционно популярной самоидентификацией является "просто православный"
paroquiafatima.com.br

В Украине прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата считают себя 28,7% опрошенных, а УПЦ (Московский патриархат) только 12,8%. Такие данные соцопроса представил Центр Разумкова в четверг, 26 апреля.

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При этом заметна следующая тенденция: доля верующих Киевского патриархата из года в год увеличивается (в 2010 году КП имел только 15,1%), а доля последователей Московского патриархата уменьшается (с 23,6% до нынешних за тот же период).

Традиционно популярной самоидентификацией является “просто православный“. Таким себя считает почти каждый четвертый (23,4%). Совокупно православные стабильно составляют примерно 2/3 населения. 

Рекордное количество верующих за все годы подобных исследований отнесло себя к греко-католиком - 9,4%. Для сравнения, в 2013 году прихожанами этой церкви называли себя 5,7% опрошенных.

Людям задавали вопрос :
Людям задавали вопрос : "К какой именно церкви вы себя отностите?"
razumkov.org.ua

Также зафиксирован рост протестантов до показателя 2,2%. Тех, кто считает себя просто христианином - 7,7% (их тоже принято считать протестантами).

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Также стало меньше атеистов. Доля тех, кто себя не идентифицирует ни с какой религией, оказалась наименьшей за все годы опросов - 11%.

Социологи исследовали вопрос религии в украинском обществе
Социологи исследовали вопрос религии в украинском обществе
razumkov.org.ua

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.

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Теги: автокефалия, УПЦ МП, УПЦ КП, православные, церковь, Киевский патриархат
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Комментариев (2)
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Конфузий    26.04.2018, 16:40
Оценка:  +1
Конфузий
28,7% + 12,8% = 41,5% Но никак не 66%. Вот с этого все вранье и начинается. А количество людей, регулярно совершающих таинство причастия наберется от силы 5%.
Конфузий    26.04.2018, 16:41
Оценка:  +1
Конфузий
Хотя, вполне возможно, что опрос проводили на выходе из церквей на пасху. Тогда охотно поверю, что 1/3 пришла туда по приколу за компанию.
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