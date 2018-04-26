Треть украинцев относят себя к Киевскому патриархату - опрос

Стоит отметить, что согласно опросу верующие в Бога составляют только около 66% населения Украины.

В Украине прихожанами Украинской православной церкви Киевского патриархата считают себя 28,7% опрошенных, а УПЦ (Московский патриархат) только 12,8%. Такие данные соцопроса представил Центр Разумкова в четверг, 26 апреля.

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При этом заметна следующая тенденция: доля верующих Киевского патриархата из года в год увеличивается (в 2010 году КП имел только 15,1%), а доля последователей Московского патриархата уменьшается (с 23,6% до нынешних за тот же период).

Традиционно популярной самоидентификацией является “просто православный“. Таким себя считает почти каждый четвертый (23,4%). Совокупно православные стабильно составляют примерно 2/3 населения.

Рекордное количество верующих за все годы подобных исследований отнесло себя к греко-католиком - 9,4%. Для сравнения, в 2013 году прихожанами этой церкви называли себя 5,7% опрошенных.

Людям задавали вопрос : "К какой именно церкви вы себя отностите?" razumkov.org.ua

Также зафиксирован рост протестантов до показателя 2,2%. Тех, кто считает себя просто христианином - 7,7% (их тоже принято считать протестантами).

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Также стало меньше атеистов. Доля тех, кто себя не идентифицирует ни с какой религией, оказалась наименьшей за все годы опросов - 11%.

Социологи исследовали вопрос религии в украинском обществе razumkov.org.ua

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви.