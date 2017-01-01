Витренко облили краской националисты из С14

Судя по видео, облитая краской Витренко даже не успела испугаться - нападавшие убежали так же быстро, как и появились.

Члены праворадикальной организации “напали“ на лидера Прогрессивной социалистической партии Наталью Витренко возле Окружного административного суда, куда она пришла на заседание вместе со своими коллегами.

Соответствующее видео появилось на одной из страниц в Facebook этой организации в четверг, 26 апреля.

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“Им не нравится, что их “безнаказанно“ кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками. За это получили приветик от С14“, - говорится в подиси.

Члены С14 обещают, что Витренко “не будет покоя“ на украинской земле.

Националисты из С14 облили краской Наталью Витренко 0:00 / 00:15

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Отметим, что Витренко отошла от активной политической деятельности, но все еще возглавляет “прогрессивных“ социалистов. Когда Дональд Трамп победил на выборах президента США, Витренко попросила нового лидера Соединенных Штатов “появлиять на неонацистов“ в Украине.

Также напомним, что недавно С14 сожгли цыганский табор на Лысой горе в Киеве. После возмущений правозащитных организаций и публикации видео погрома полиция все-таки открыла два уголовных производства.