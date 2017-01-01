В СБУ прокомментировали планы Собчак поехать в Крым

В СБУ заявили, что в принятии своих решений не опираются на тот факт, что Собчак находится в базе сайта Миротворец.

Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что ведомство не будет препятствовать поездке телеведущей и экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает Обозреватель.

Однако от Собчак потребовали соблюдения законов Украины.

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“Если она не будет нарушать правила пересечения, если она не будет ничего говорить, что вредит национальным интересам Украины, то при чем здесь СБУ?“ - сказала спикер.

Также Гитлянская отметила, что в принятии своих решений СБУ не опираются на тот факт, что Собчак находится в базе сайта Миротворец.

“База Миротворца не имеет никакого отношения к СБУ, поэтому сравнивать и проецировать решение Службы безопасности на Миротворец не стоит“, - заключила она.

Напомним, 6 марта Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. 7 марта глава МИД Павел Климкин назвал неуместным для Собчак ехать во временно оккупированный Крым, чтобы вести агитацию перед незаконными выборами.

Собчак тогда заявила, что украинские власти не дают “единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну“.

Позднее, 25 апреля, Собчак заявила, что 28 апреля поедет на авто через Херсон во временно оккупированный Крым для участия в бизнес-тренинге.