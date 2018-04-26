В Одессе поймали распространителя сепаратистских листовок

В общественных местах Одессы стали появляться листовки с пропагандой идей "русского мира".

Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе местного жителя, занимавшегося распространением сепаратистских пророссийских листовок, не исключают, что его курировали спецслужбы России.

Об этом cообщил пресс-центр СБУ.

Житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя и пропагандой идей “русского мира“. Свои агитки идеолог так называемого Куликова поля изготавливал дома самостоятельно.

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Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили антиукраинскую продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность, а также большое количество холодного оружия. Изъятии предметы направлены на экспертизу.

Видимо, пнсионер готовился к майской демонстрации ssu.gov.ua

Напомним, во время празднования 74-ой годовщины освобождения Одессы от нацистов 11 апреля в ходе общественных торжеств группа одесситов во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.