В Одессе поймали распространителя сепаратистских листовок
Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе местного жителя, занимавшегося распространением сепаратистских пророссийских листовок, не исключают, что его курировали спецслужбы России.
Об этом cообщил пресс-центр СБУ.
Житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя и пропагандой идей “русского мира“. Свои агитки идеолог так называемого Куликова поля изготавливал дома самостоятельно.
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Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили антиукраинскую продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность, а также большое количество холодного оружия. Изъятии предметы направлены на экспертизу.
Напомним, во время празднования 74-ой годовщины освобождения Одессы от нацистов 11 апреля в ходе общественных торжеств группа одесситов во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.