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В Одессе поймали распространителя сепаратистских листовок

Комментариев: 3
В общественных местах Одессы стали появляться листовки с пропагандой идей "русского мира".
В квартире подозреваемого провели обыск
В квартире подозреваемого провели обыск
ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе местного жителя, занимавшегося распространением сепаратистских пророссийских листовок, не исключают, что его курировали спецслужбы России.

Об этом cообщил пресс-центр СБУ.

Житель областного центра расклеивал в общественных местах Одессы листовки с призывами к свержению конституционного строя и пропагандой идей “русского мира“. Свои агитки идеолог так называемого Куликова поля изготавливал дома самостоятельно.

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Во время санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили антиукраинскую продукцию и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность, а также большое количество холодного оружия. Изъятии предметы направлены на экспертизу. 

Видимо, пнсионер готовился к майской демонстрации
Видимо, пнсионер готовился к майской демонстрации
ssu.gov.ua

Напомним, во время празднования 74-ой годовщины освобождения Одессы от нацистов 11 апреля в ходе общественных торжеств группа одесситов во время исполнения гимна Украины спела советский марш Священная война.

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Теги: сепаратизм, Одесса, листовки, СБУ
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Комментариев (3)
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Woodbrother    26.04.2018, 17:41
Оценка:  -1
Woodbrother
Свернуть весь тираж трубочкой и засунуть ему в корму. Что бы вечно помнил о своих мерзких делах .
Alexandr    26.04.2018, 17:31
Оценка:  0
Alexandr
Ватний пісіонер.
Конфузий    26.04.2018, 17:30
Оценка:  0
Конфузий
А интересно, пенсионеры на зоне работают или нет?
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