"Скотские условия": во Львове 8-летний мальчик сломал руку в забитой маршрутке

О происшествии стало известно из Facebook отца пострадавшего. Событие приобрело резонанс в украинских СМИ.

Во Львове восьмилетний школьник Марк Выхопень сломал руку, когда затормозила маршрутка №50, в которой он ехал. Об этом стало известно со страницы отца пострадавшего ребенка в Facebook. Андрей Выхопень написал, что не собирается оставлять водителя безнаказанным.

По словам отца, школьника травмировала открытая на ходу дверь – руку ребенка просто зажало.

"Травма стала возможной в результате резкого торможения и открытия на ходу двери. Мой сын, держался за перекладину и в момент торможения и открытия пассажиры зажали моего сына и его рука попала между трубой и дверями. В результате кость руки сломана“ – написал разгневанный отец на своей странице.

Читай также: Во Львове задержали пьяного водителя, притворяющегося немым

Также отец написал, что в переполненных маршрутках и электротранспорте регулярно травмируются дети, которые вынуждены “мучиться в нечеловеческих (скотских) условиях“.

Родители мальчика подали жалобу на водителя во львовский Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Они требуют, чтобы водитель был наказан.

“Я понимаю, что бывают ситуации, когда надо резко затормозить. Но дверь нельзя открывать, пока автобус еще не остановился. Мой сын учится в музыкальной школе в классе фортепиано. Теперь он вынужден играть одной рукой“, - пояснил отец пострадавшего изданию Zaxid.net

Инцидент произошел вечером 24 апреля возле остановки улица Керченская. Отец рассказал, что мальчик сидел у матери на руках, когда водитель резко ударил по тормозам, и пассажиры прижали руку маленького мальчика к дверям, которые были открыты до полной остановки маршрутки.

Обслуживает маршрут частный перевозчик “Успех БМ“, уточняет издание. Начальник городского управления транспорта Олег Партыка отметил, что об инциденте узнал из СМИ и соцсетей.

Напомним, в среду, 25 апреля, во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб.