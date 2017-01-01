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Суд ЕС отказался отменять санкции против Азарова

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Решение суда Европейского Союза также предписывает экс-премьеру оплатить собственные юридические расходы и юридические расходы Совета ЕС.
Санкции против Азарова остаются в силе
Санкции против Азарова остаются в силе

Санкции ЕС против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова остаются в силе. Такое решение в четверг, 26 апреля, принял суд ЕС. Решение опубликовано на сайте суда.

Своим решением суд отказался исключать Азарова из санкционного списка ЕС и возложил на экс-премьера юридические расходы Совета ЕС.

Экс-премьер времен Януковича оспаривал санкции, введенные против него Советом Европейского Союза в 2016 году.

Защита Азарова утверждала, что при введении санкций были нарушены фундаментальные права на собственность и ведение бизнеса и на независимое расследование, а также что экс-премьер попал в список на основании ложного суждения.

Ранее Азаров в Украине проиграл все суды против СБУ.

Напомним, в марте 2015 года ЕС опубликовал санкционный список подозреваемых в незаконном присвоении госсредств в Украине. В него вошли отстраненный от власти президент Виктор Янукович, экс-глава администрации главы государства Андрей Клюев и еще 16 украинских чиновников и бизнесменов. Их средства были заморожены на территории ЕС.

 

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Теги: Азаров, суд, Николай Азаров, санкции, Суд ЕС
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Источник: korrespondent.net

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