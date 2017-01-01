В Луганской области восстановили водоснабжение

Ранее часть объектов Лисичанскводоканала обесточили. Причиной стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию.

ООО Луганское энергетическое объединение вечером в среду, 25 апреля, восстановило электроснабжение объектов ЛКСП Лисичанскводоканал и водоснабжение города Лисичанск возобновили. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что 23 апреля ООО ЛЭО из-за долгов обесточила девять объектов водоснабжения и водоотведения ЛКСП Лисичанскводоканал. Луганское энергетическое объединение не выполнило договоренности, достигнутые между предприятиями в конце прошлого года по уплате текущих счетов за электроснабжение.

В Луганской ОВГА подчеркивают, что в I квартале 2018 года Лисичанский водоканал рассчитался с ООО ЛЭО на 116% от необходимой суммы.

Ранее сообщалось, что в Луганской области отключили воду предпирятию Лисичанскводоканал, которое обеспечивает 160 тысяч людей.

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