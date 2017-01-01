Фотограф Денис Синяков вместе с Greenpeace побывал в местах, пострадавших от радиации.

Фойе центральной больницы Припяти. Некоторые помещения больницы действительно опасны для посещения, например, душевые. Видимо, в них отмывали одежду ликвидаторы Чернобыльской аварии. Но количество туристов, которые хотят туда попасть, растет с каждым годом.

Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни в Чернобыле

Что влечет сталкеров в зону отчуждения? Фотоблог о жизни в Чернобыле

С момента трагедии в Чернобыле прошло более 30 лет. Сегодня около 5 млн человек в Украине, России, Польши и Беларуси живут на землях, которые признаны загрязненными радиацией.

Фотограф Денис Синяков вместе с Greenpeace побывал в этих местах и рассказал, как люди продолжают обрабатывать здесь поля, пасти скот, собирать ягоды и ловить рыбу.